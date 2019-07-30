30 июля 2019 года

Тунец может уйти вместе с доходами

Островные государства Тихого океана могут потерять к 2050 г. около 15% запасов желтоперого и полосатого тунцов, заявил эколог Йоханн Белл. Причиной, по его мнению, станет глобальное потепление.

Старший директор по вопросу промысла тихоокеанских тунцов Международного общества сохранения природы (Conservation International) Йоханн Белл рассказал, что подсчеты основываются на моделировании изменения биомассы рыбы в исключительных экономических зонах стран и территорий Пацифики. Из-за потепления тунцы будут мигрировать в восточном направлении и островные правительства недополучат доходы от продажи лицензий на промысел, пишет Pacific Islands News Association.

По информации издания, в 2016 г. за «тунцовые» лицензии тихоокеанские страны и территории получили около 465 млн долларов. Таким образом, финансовые потери могут составить около 60 млн долларов, сообщает корреспондент Fishnews.

Для компенсации выпадающих доходов Йохан Белл предложил рассмотреть перспективы формирования добавленной стоимости тунца. Кроме того, эколог отметил, что Conservation International изучает возможности закрепления за тихоокеанскими странами и территориями прав на эту рыбу после ее миграции из ИЭЗ в международные воды.

Fishnews