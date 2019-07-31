31 июля 2019 года

Восточный Сахалин возьмется за кету с августа

Сроки добычи кеты на восточном побережье острова Сахалин установила региональная комиссия по анадромным. Промысел откроется 1 августа.

Время кетовой путины определено практически для всего восточного побережья Сахалина, за исключением части залива Терпения, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно протоколу заседания комиссии, на северо-восточном побережье (от мыса Елизаветы до мыса Терпения) кету можно будет ловить до 20 августа. На юго-восточном побережье (от мыса Соймонова до мыса Анива) добыча этого лосося продлится до 5 сентября.

Fishnews