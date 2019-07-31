31 июля 2019 года

Пелагическую путину «делает» иваси

Общий российский вылов пелагических видов рыб на Дальнем Востоке к 29 июля составил более 22 тыс. тонн - на 78% выше уровня прошлого года. Почти весь объем приходится на сардину-иваси.

Кого сколько поймали

Вопросы развития промысла обсудили на заседании штаба путины по добыче пелагических видов рыб в Дальневосточном бассейне. Видеоконференцию с теруправлениями провел начальник управления организации рыболовства Андрей Космин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, основная доля приходится на сардину-иваси – 20,1 тыс. тонн. Это в 2,6 раза, или на 14,5 тыс. тонн, больше, чем на отчетную дату прошлого года. Скумбрии освоено 900 тонн (-3,2 тыс. тонн), сайры - 1,04 тыс. тонн (-1,4 тыс. тонн).

На предшествующей неделе промысел пелагических видов осуществляли девять отечественных судов: шесть в ИЭЗ России и три – в открытом море северо-западной части Тихого океана. Иностранный флот к вылову пелагических видов в водах РФ не приступал.

Заместитель директора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии – руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Алексей Байталюк доложил об обстановке на промысле и дал прогноз на ближайшую перспективу. Также ученый рассказал о планах научного сопровождения добывающих судов на промысле пелагических объектов.

Лов сайры в традиционном районе у южных Курильских островов, как и в предыдущие годы в это время, еще не начался. Промысел ведется в зоне смешения субтропических и субарктических вод на удалении более 200 миль от границы ИЭЗ России. В прошлом году в этот период облавливаемые российскими судами скопления сайры находились западнее.

Отечественная флотилия состоит из трех среднетоннажных судов с полной автономной переработкой сырца. В этом же районе работают более 150 единиц иностранного флота (японского, корейского, тайваньского и китайского). Обстановка по сравнению с предшествующей неделей была менее благоприятной из-за смешения и последующего перехода косяков сайры в субарктические воды.

Куда пойдет рыба

«В течение предстоящей недели погодные условия будут благоприятствовать промыслу. Однако обстановка на промысле сайры и скумбрии ожидается слабой, в связи с тем, что косяки сайры рассредоточились для перехода в субарктические воды, а косяков скумбрии подошло мало. В конце предстоящей недели возможно формирование скоплений сайры в ИЭЗ России, с океанической стороны фронта Ойясио с перепадом температур от 8-10°С до 11-13°С, расположенных между 151-158° в.д.», - представил прогноз ученый.

В июле промысел сайры велся на северной периферии Субарктического фронта, а затем на восточной периферии третьей ветви Куросио и на формирующемся фронте Курильского течения. Согласно ранее проведенным исследованиям ТИНРО, далее косяки сайры будут смещаться из этого района в западном направлении в район Центральных Курил и в северном направлении в Северо-Курильский район. Ожидается, что в начале августа в пределах российской зоны наиболее благоприятными для образования промысловых скоплений будут участки на периферии вихря Аск и вдоль фронта Курильского течения у Центральных и Северных Курил.

На промысле скумбрии и сардины находятся шесть судов, оснащенных тралами и кошельковыми неводами. Основной лов ведется в 40-60 милях к югу и юго-востоку от острова Шикотан. Одно судно работало к востоку от Итурупа.

Перспективными для формирования скоплений сардины и скумбрии останутся фронтальные зоны на северной и северо-западной перифериях антициклонов А’ и А1, а также в мелкомасштабных циклонических вихрях, образующихся на их границах, отмечают в ТИНРО. В августе, по данным науки, основные концентрации будут наблюдаться с холодной стороны фронтальных зон. Вероятно образование промысловых участков также на фронте северной периферии второй ветви Куросио вдоль границы ИЭЗ между 150 и 153° в.д.

По мере дальнейшего прогрева и миграций скумбрии и сардины образование промысловых участков ожидается у восточного фронта Ойясио и прибрежного фронта у юго-западного Итурупа, а также на западной периферии среднекурильского антициклона Аск.

Fishnews

