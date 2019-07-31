31 июля 2019 года

Между участниками программы инвестквот поделили доли

Росрыболовство опубликовало протокол аукциона на понижение, проведенного в рамках третьего этапа распределения инвестиционных квот. После ввода в эксплуатацию судов и заводов победители получат право на добычу трески и пикши, минтая и сельди.

Аукцион на понижение, позволяющий распределить доли инвестиционных квот, прошел 20 июня в Москве. Протокол торгов Федеральное агентство по рыболовству опубликовало на своем сайте в специальном разделе, сообщает корреспондент Fishnews.

Заводы под квоты вылова трески и пикши на Северном бассейне планируют построить компании «Архангельский траловый флот», «Кедр Плюс», «Парк», «Причал-Л», ярусолов – РК «Вирма».

Аукцион также определил доли квот добычи минтая и сельди под строительство судов на Дальневосточном бассейне – для компаний «Русский монарх» (участвует с двумя проектами), «Нордеко», «Приморский муссон», РК им. В.И. Ленина, «Акрос», «Блаф», «Сахалин Лизинг Флот», «Ролиз».

Таким образом, по итогам торгов определены доли инвестиционных квот под строительство 4 рыбоперерабатывающих заводов и ярусолова для Северного бассейна, 9 судов для Дальнего Востока. Объем дополнительных инвестиций в Росрыболовстве оценили более чем в 56 млрд рублей.

Fishnews