01 августа 2019 года

Хабаровский край ударит по торговцам браконьерской рыбой

Заксобрание Хабаровского края приняло изменения в региональный КоАП: вводятся штрафы за незаконную розничную торговлю рыбой и рыбопродукцией. Поправки вступят в силу 9 августа.

Краевой закон устанавливает административную ответственность за торговлю водными биоресурсами на территории общего пользования вне специально установленных мест. Причем наказание ждет не только продавцов, но и организаторов незаконной деятельности.

Планируется, что такие меры позволят обезопасить граждан от приобретения в антисанитарных условиях некачественной продукции, повысят эффективность рейдов на «стихийных» рынках края, создадут эффективный механизм противодействия браконьерству и нелегальному обороту рыбы.

За торговлю рыбой в неустановленных местах будут штрафовать. Как рассказали Fishnews в пресс-службе регионального заксобрания, для граждан взыскание составит от 3 до 4,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15 до 25 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 до 45 тыс. рублей.

Более высокие штрафы предусмотрены для организаторов незаконной торговли: размер штрафа для граждан составит от 4,5 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 35 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц будут налагаться штрафы от 60 до 85 тыс. рублей.

В случае повторного правонарушения штрафы ужесточаются. Гражданам придется заплатить уже фиксированную сумму в 5 тыс. рублей, должностным лицам - 50 тыс. рублей, юридическим - 100 тыс. рублей.

«Действующей редакцией краевого КоАП административная ответственность организаторов нелегального рыбного бизнеса вообще не была предусмотрена и к наказанию за розничную торговлю в неустановленных местах привлекались лишь продавцы», - подчеркнула председатель постоянного комитета краевого парламента по законности, правопорядку и общественной безопасности Елена Ларионова.

Новый закон, по словам депутата, восполняет этот пробел. Кроме того, и для самих торговцев рыбой предусмотрены более высокие штрафы, чем для тех, кто на стихийных рынках торгует другими видами товаров (для них штраф составляет 2 тыс. рублей), обратила внимание Елена Ларионова.

Fishnews