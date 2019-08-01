01 августа 2019 года

Ведомства приготовят закон по «одному окну» для экспортеров

К 2021 г. планируется внедрение механизма «одного окна» для интеграции всех видов контроля международной торговли. Такая информационная система должна облегчить взаимодействие участников ВЭД с контролерами.

Реализовать механизм информационной системы планируется на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ).

Теперь правительство утвердило план мероприятий по наделению «одного окна» статусом федеральной государственной информационной системы, сообщает корреспондент Fishnews. Предполагается, что в декабре 2019 г. в правительство будет внесен законопроект, о присвоении системе такого правового положения.

Система будет обеспечивать взаимодействие участников ВЭД с органами государственной власти, органами и агентами валютного контроля и другими организациями. При этом работа будет осуществляться в электронной форме.

Предполагается, что таким образом будет обеспечиваться контроль за внешнеторговой деятельностью, оказываться госуслуги, формироваться статистика. РЭЦ будет оператором системы. Правительство должно будет установить порядок функционирования системы.

Готовить законопроект будут Минфин, ФНС, Федеральная таможенная служба, Минкомсвязи с участием Центробанка и РЭЦ.

Работа по организации «одного окна» запланирована в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Напомним, что нацпроект предусматривает рост поставок продукции АПК, в том числе рыбных товаров, в стоимостном выражении.

Fishnews