01 августа 2019 года

Электроудочников в интернете преследует прокуратура

В Чечне органы прокуратуры добились через суды блокировки 12 сайтов. На их страницах продвигали незаконную добычу водных биоресурсов с применением электричества.

В частности, на заблокированных сайтах размещались контактные данные для приобретения электроудочек (без указания сведений о продавцах), сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Чеченской Республики. Кроме того, эти ресурсы содержали информацию об условиях дистанционной покупки браконьерских орудий, доставки их в любой регион России, а также способах использования.

«Обеспечение свободного доступа к подобной информации оказывает негативное влияние на правосознание граждан, формирует искаженное представление о допустимых способах добычи водных биоресурсов, воспитывает противоправное поведение и способствует совершению преступлений, предусмотренных статьей 256 УК РФ (незаконная добыча ВБР)», – подчеркнули в прокуратуре.

Fishnews