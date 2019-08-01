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Лодка и электроудочка, изъятые у браконьеров. Фото пресс-службы Западно-Каспийского теруправления Росрыболовства

Электроудочников в интернете преследует прокуратура

В Чечне органы прокуратуры добились через суды блокировки 12 сайтов. На их страницах продвигали незаконную добычу водных биоресурсов с применением электричества.

В частности, на заблокированных сайтах размещались контактные данные для приобретения электроудочек (без указания сведений о продавцах), сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Чеченской Республики. Кроме того, эти ресурсы содержали информацию об условиях дистанционной покупки браконьерских орудий, доставки их в любой регион России, а также способах использования.

«Обеспечение свободного доступа к подобной информации оказывает негативное влияние на правосознание граждан, формирует искаженное представление о допустимых способах добычи водных биоресурсов, воспитывает противоправное поведение и способствует совершению преступлений, предусмотренных статьей 256 УК РФ (незаконная добыча ВБР)», – подчеркнули в прокуратуре.

Fishnews

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