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Камчатский государственный технический университет посетил министр рыбного хозяйства края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ. Фото пресс-службы правительства региона

КамчатГТУ ждет будущих мореходов и рыбопереработчиков

Камчатский государственный технический университет посетил глава минрыбхоза края Андрей Здетоветский. Он принял участие в совещании, на котором обсудили подготовку кадров для рыбной промышленности.

«Основная задача – это популяризация рыбопромышленной отрасли. Необходимо активизировать работу с потенциальными специалистами еще в школах. Если абитуриент уже на стадии поступления будет знать, в какой компании и на каких условиях его трудоустроят, у него появится уверенность в завтрашнем дне. Сейчас рыбопромышленные компании ведут переговоры со студентами последних курсов вузов. Судя по тому, что в отрасли не хватает молодых специалистов, этот подход утратил свою эффективность. Мы понимаем, что для нужд предприятий Камчатки строятся современные высокотехнологичные суда, в скором времени они придут на полуостров. Но необходимо подготовить и людей, которые смогут на них работать», – подчеркнул Андрей Здетоветский.

Министр добавил, что на Камчатке у студентов, овладевающих морскими специальностями, есть главное преимущество. Пройти практику, которая на этих направлениях, как правило, годовая, будущие специалисты смогут недалеко от дома, к тому же получив дополнительный доход.

Сейчас на рыбопромышленных предприятиях Камчатки практику проходят студенты из Калининграда, Керчи и Астрахани, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Как отметил ректор КамчатГТУ Сергей Левков, в этом году для абитуриентов сроки проведения приемной кампании изменены. В вузе – 350 бюджетных мест, поступив на которые 250 человек могут получить высшее образование, остальные – среднеспециальное.

«У нас пока еще есть свободные бюджетные места на мореходном факультете на специальностях «радиооборудование судов», «судовые и энергетические установки», на технологический факультет можно поступить на специальности, связанные с переработкой продукции растительного и животного происхождения, промышленным рыболовством, и еще целым рядом направлений. Учитывая это, учредитель университета дал нам право продолжить прием документов от абитуриентов до первого дня занятий. Соответственно, приемная кампания в вузе продлится до 1 сентября», – рассказал ректор.

Принявший участие в совещании депутат регионального заксобрания Камчатского края Владимир Агеев сообщил, что в этом году в школе № 31 Петропавловска-Камчатского будет открыт морской класс. Кроме того, на станции юношеского технического творчества откроют объединение «Камчатский юнга» с новым тренажерным оборудованием.

Fishnews

  • Камчатский государственный технический университет посетил министр рыбного хозяйства края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ. Фото пресс-службы правительства региона
  • В КамчатГТУ прошло совещание по вопросам подготовки кадров для рыбной промышленности. Фото пресс-службы правительства региона
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