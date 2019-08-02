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Глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей МАЙОРОВ

Ветнадзору грозит сокращение штатов

Законопроекту о передаче полномочий в сфере ветнадзора на федеральный уровень предстоит пройти долгий путь, предупредил председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора» еще 17 июля. Однако его принятие сопровождалось постановлением палаты, куда вошел ряд вопросов, которые депутатам необходимо проработать совместно с правительством до второго чтения, отметил на пресс-конференции 1 августа глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

По его словам, отрицательную позицию в отношении законопроекта, предусматривающего отказ от регионального госветнадзора и закрепление этих функций за Россельхознадзором, занял ряд регионов. «Они считают, что если вы передаете функции ветеринарного надзора на федеральный уровень, то тогда снимите с субъектов вообще ответственность за ветеринарное благосостояние на местах», — заявил сенатор.

Он напомнил, что этой теме было посвящено совместное заседание двух комитетов СФ — по АПК и по местному самоуправлению, а также совещание на площадке Госдумы. Как сообщает корреспондент Fishnews, парламентарии крайне обеспокоены сокращением численности ветинспекторов, которое может последовать за централизацией.

«В результате у нас сокращается число работников ветнадзора. Это неправильно», — выразил мнение Алексей Майоров. По его словам, нынешняя редакция законопроекта также поднимает вопросы ответственности и координации.

«Этому закону предстоит еще достаточно долгий путь. С наскоку его принять не удалось, хотя там были попытки сделать это быстро. Потому что вопросы ветеринарной безопасности — это как раз вопросы национальной безопасности», — подчеркнул глава профильного комитета СФ.

Он добавил, что без хорошо выстроенной системы ветнадзора, обеспечивающей в том числе выход на международные рынки, невозможно выполнить задачу, которую поставил президент, и довести экспорт продовольственной продукции до 45 млрд долларов.

Fishnews

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НазадМетки: правительствороссельхознадзор
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