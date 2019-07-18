18 июля 2019 года

Депутаты поддержали централизацию ветнадзора

Госдума приняла в первом чтении законопроект, способный, по мнению его разработчиков, усовершенствовать систему ветеринарного надзора. Надзорные функции планируется замкнуть на Россельхознадзоре.

Полное название законопроекта – «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора».

Проект предусматривает отказ от регионального государственного ветеринарного надзора, сообщает корреспондент Fishnews.

Идея об укреплении «ветеринарной вертикали» продвигалась несколько лет. Весной 2018 г. президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о передаче с регионального на федеральный уровень полномочий в сфере государственного ветнадзора.

Законопроект был внесен в Госдуму в мае 2019 г., разработкой документа занималось Министерство сельского хозяйства РФ.

«Законопроект Минсельхоза России предусматривает закрепление надзорных функций за Россельхознадзором. При этом доходную часть полномочий, в том числе мероприятия по предупреждению болезней животных, их лечению и защите населения, а также проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторных исследований, предлагается сохранить за субъектами Российской Федерации», - отметили в пресс-службе аграрного ведомства.

За счет внесения изменений планируется исключить дублирование полномочий, создать четкую вертикаль власти и добиться единообразия действий при осуществлении государственного ветнадзора.

В пресс-службе Минсельхоза обратили внимание, что проект предусматривает снятие с субъектов Федерации финансовых обязательств в отношении функций по региональному ветеринарному надзору. Источником финансирования будут бюджетные ассигнования, которые министерство выделяет на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства.

В случае принятия федеральный закон вступит в силу с 1 января 2020 г.

Fishnews