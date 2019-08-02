02 августа 2019 года

Россия увеличила продажи рыбного филе за рубеж

Стоимость рыбного экспорта в первом полугодии составила 2,5 млрд долларов. К уровню 2018 г. показатель вырос на 14% - за счет увеличения продаж готовой продукции и филе.

В натуральном выражении, по предварительным данным Росстата, объем поставок за рубеж рыбы и морепродуктов за шесть месяцев превысил 1 млн тонн (+0,8%).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, экспорт увеличился за счет роста поставок готовой или консервированной рыбной продукции (на 17,6%, до 9,4 тыс. тонн), филе и прочего мяса рыб (на 5,2%, до 72,9 тыс. тонн) ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных (на 3,1%, до 55,7 тыс. тонн) мороженой рыбы (на 0,4%, до 950,5 тыс. тонн).

В общей структуре экспорта рыбной продукции, согласно данным таможни, лидером остается мороженый минтай (52%), объем его поставок в январе-июне увеличился на 12% к уровню 2018 г. – до 484 тыс. тонн. Уменьшился экспорт мороженой сельди – до 78,1 тыс. тонн (-31,6%).

По предварительной информации Росстата, за объем импорта рыбы и морепродуктов за шесть месяцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился на 2,1% – до 283,2 тыс. тонн. В денежном выражении импортировано почти на 960 млн долларов (-8,6%). В частности, снизились объемы поставок ракообразных, моллюсков и других беспозвоночных (на 11,8%, до 28,3 тыс. тонн) готовой или консервированной рыбной продукции (на 0,5%, до 47,1 тыс. тонн).

В то же время увеличился импорт свежей или охлажденной рыбы (на 28,1%, до 12,7 тыс. тонн) филе и прочего мяса рыб (на 12,8%, до 31,5 тыс. тонн) мороженой рыбы (на 0,4%, до 152,7 тыс. тонн).

В разрезе видов рыб, по данным ФТС, увеличились поставки мороженых сельди (на 21,9%, до 25 тыс. тонн) и скумбрии (на 70%, до 31,7 тыс. тонн). Сократился импорт мороженого лосося, как атлантического, так и тихоокеанского (на 14,5%, до 20,6 тыс. тонн).

Объем внутреннего производства рыбной продукции к уровню 2018 г. уменьшился на 1,5% – до 1,96 млн тонн.

Fishnews