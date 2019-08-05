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В брошенную сеть попало 89 осетровых. Скриншот видео ГУ МВД по Красноярскому краю

Осетровых спасли из бесхозной сети

На севере Красноярского края полицейские освободили из браконьерской сети и выпустили в Енисей стерлядей и сибирских осетров – в общей сложности более чем на 10 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В рамках операции «Путина - 2019» мобильная группа правоохранителей вела мониторинг реки. В районе острова Леонтьевский в 34 км ниже по течению от города Дудинки участники рейда заметили на воде буйки от сети.

Проверив снасть, полицейские освободили и выпустили в реку 64 экземпляра сибирского осетра и 25 стерлядей, сообщили Fishnews в пресс-службе Главного управления МВД по Красноярскому краю. По словам одного из сотрудников полиции, сеть оказалась старой, опознавательной маркировки не имела и неизвестно, сколько пробыла в воде.

Ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ).

Fishnews

  • В брошенную сеть попало 89 осетровых. Скриншот видео ГУ МВД по Красноярскому краю
  • Рыбу освободили и выпустили в Енисей. Скриншот видео ГУ МВД по Красноярскому краю
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