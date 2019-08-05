05 августа 2019 года

WWF помогает распознать на прилавках вымирающие виды

Всемирный фонд дикой природы выпустил рекомендации для ответственных покупателей рыбы и морепродуктов. Брошюра рассказывает, какие виды находятся на грани уничтожения.

В 17-страничном издании рассказывается о синепером тунце, моллюске морское ушко, пресноводных угрях, груперах, «морских огурцах», акулах, скатах, осетровых, китовых, тотоабе и других водных животных. В приложении к брошюре указаны точные названия видов, районы их обитания и состояние популяций, сообщает корреспондент Fishnews.

Хотя для многих обывателей уже не секрет, что перелов и безответственный промысел наносят огромный вред, не все знают, какие действия могут предпринять потребители рыбы и морепродуктов для решения этих проблем, отметили защитники природы.

Опубликованные рекомендации призваны заполнить эту информационную лакуну.

Fishnews