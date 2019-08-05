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Инспекторы изъяли почти 1330 кг незаконно добытых водных биоресурсов, 41 орудие добычи и 20 транспортных средств. Фото пресс-службы СВТУ

Браконьеры Камчатки и Чукотки лишаются сетей и «колес»

Северо-Восточное теруправление Росрыболовства подсчитало «уловы» за неделю с 29 июля по 5 августа. Инспекторы изъяли почти 1330 кг незаконно добытых водных биоресурсов, 41 орудие добычи и 20 транспортных средств.

Всего выявлено 122 правонарушения, в следственные органы переданы 9 материалов для принятия решения о возбуждении уголовных дел. Наложено штрафов на сумму 218,700 тыс. рублей, взыскано – 212,442 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.

Сотрудники отдела рыбоохраны по Елизовскому и Усть-Большерецкому районам за неделю выявили 38 нарушений. Изъяты и отправлены на ответственное хранение 23 орудия лова, 18 транспортных средств и более 1200 кг водных биоресурсов. В следственные органы переданы 8 материалов для принятия решения о возбуждении уголовных дел.

Инспекторы отдела по Усть-Камчатскому району в ходе рейдов выявили 8 правонарушений. В руки рыбинспекторов попали 8 орудий лова и почти 76 кг незаконно добытых водных биоресурсов. В следственные органы передали 1 материал.

Сотрудники Мильковского, Быстринского и Соболевского отделов за неделю выявили 11 правонарушений. Изъяты и отправлены на ответственное хранение 9 орудий лова и 52 кг рыбы.

Отдел рыбоохраны по Корякскому округу выявил 9 правонарушений, отдел по Чукотскому автономному округу - 7 нарушений. Сотрудники отдела оперативного госконтроля за неделю пресекли 7 правонарушений. Изъяты и отправлены на ответственное хранение 1 орудие лова и 2 транспортных средства.

Для противодействия незаконному промыслу на водных объектах и автодорогах Камчатки и Чукотки теруправление совместно с коллегами из других контрольно-надзорных ведомств выставили 65 стационарных постов, работает 39 мобильных групп.

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