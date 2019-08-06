06 августа 2019 года

Попытка порыбачить окончилась стрельбой

В Романовском районе Саратовской области отдыхавшего у пруда мужчину застрелил сторож. Сора разгорелась из-за запрета на вылов рыбы в водоеме.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 3 августа 32-летний мужчина в компании троих приятелей распивал спиртное на берегу пруда Осиновского в селе Осиновка. К компании присоединился 50-летний сторож водоема. Между ним и пострадавшим завязалась ссора из-за того, что сторож не разрешил ловить рыбу из пруда.

Когда словесные аргументы закончились, старший из мужчин взял в сторожке ружье, вернулся к компании и выстрелил оппоненту в область груди и в голову, сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК России по Саратовской области. От полученных ранений человек скончался на месте. Злоумышленник сам явился в полицию и рассказал о содеянном.

Сторож задержан, проводится расследование.

Fishnews