06 августа 2019 года

Сибирские озера предлагают аквафермерам

Нижнеобское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 12 участков на озерах Тюменской области под пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 25 сентября.

В аукционной документации указано, что РВУ расположены на территории Армизонского, Бердюжского, Нижнетавдинского, Ярковского, Сладковского, Уватского и Вагайского районов. Площадь объектов – от 11 до 629 га, начальная цена – от 88 тыс. рублей до 5 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Участки предоставляются на 25 лет. Торги предполагается провести 3 октября в Тюмени.

Fishnews