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«Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

«Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

В прошлом году компания «Океанрыбфлот» перешагнула полувековой рубеж, но, как и прежде, верна традициям первых камчатских рыбаков, проложивших путь от берегов полуострова в открытый океан.

Этапы становления ведущего рыбопромышленного предприятия России – это страницы большой истории тралового рыболовства на Камчатке, которое зародилось в 1936 г. Тогда в составе Акционерного Камчатского общества была создана База активного опытного лова (с 1937-го – Управление активного морского рыболовства, или Морлов) во главе со знаменитым на Дальнем Востоке рыбаком Петром Мартыновичем Макштасом. На первых парах флот, состоявший всего-то из четверки маленьких сейнеров, дрифтеров да одного траулера, добывал 500 тонн рыбы из 1 миллиона камчатского вылова. Но с 1940 г., с поступлением на вооружение новых паровых траулеров, счет пошел уже на тысячи тонн улова.

К концу 1950-х организация – теперь сменившая имя на Управление тралового и рефрижераторного флота – значительно расширила свои возможности и функции. В состав УТРФ, помимо траулеров и первых на Камчатке рефрижераторов, вошли все транспортные суда Камчатрыбпрома и Петропавловский морской рыбный порт.

На небольших СРТ переходить через океан и рыбачить у дальних берегов Канады и Аляски было настоящим подвигом. «Эти рейсы к берегам Северной Америки рыбаки называли школой мужества. И мечтали о тех временах, когда Камчатка начнет получать рыболовные траулеры нового поколения – БМРТ», – описывает воспоминания современников в своей книге «Рыбаки океана» Александр Смышляев.

Первый большой морозильный рыболовный траулер «Браслав», с мощностью двигателя в 2000 л. с. и автономностью плавания в 80 суток, был построен для УТРФ и прибыл в Петропавловск-Камчатский в 1961 г. После этого новые траулеры стали пополнять камчатский флот почти ежегодно.

Вообще 1960-е стали для Камчатки настоящим рывком в развитии. К 1967 г. все БМРТ и часть СРТ уже ходили в Бристольский и Аляскинский заливы Берингова моря, к островам Королевы Шарлоты и в Ванкуверо-Орегонский промысловый район ловить окуня, камбалу, хека и сельдь. Вскоре начали осваивать и более южные районы Тихого океана вплоть до Гавайских островов, а позже и Индийский океан. Это потребовало организации отдельного управления дальними океанскими промыслами.

1 апреля 1968 г. издается указ о выделении из состава УТРФ промысловых судов типа БМРТ и организации самостоятельного хозрасчетного Управления океанического рыболовства. Начальником УОР, которое уже тогда неофициально начали именовать «Океанрыбфлотом», назначен Георгий Васильевич Мещеряков.

В первый же год работы руководство УОР принимает меры для привлечения и закрепления на камчатских траулерах ведущих специалистов. В 1969 г. количество БМРТ выросло до 30 единиц. Такие стремительные темпы вдохновляли коллектив УОР, но создавали и новые проблемы: с подготовкой кадров, снабжением судов, их ремонтом и т.д. Приходилось рыбакам «обживать», а заодно собственными силами совершенствовать, и поступающие на вооружение новые суда – БАТМы. Несмотря на мощность двигателей и насыщенность автоматикой, супертраулеры оказались далеко не современными в плане оборудования рыбного цеха и прочих промысловых характеристик.

Значительную роль «Океанрыбфлот» играл и во взаимоотношениях Советского Союза с зарубежными странами, а отчасти и в совершенствовании технического оснащения советских рыбаков. Ведь заходы в иностранные порты, в том числе на ремонт и обслуживание, изучение передовых технологий, отправка своих специалистов в долгие зарубежные командировки, общение с иностранными коллегами и даже дипломатическими делегациями – все это для компании было неотъемлемой частью работы в самых удаленных промысловых районах Мирового океана.

Не без потерь, но сохранив основные принципы своей работы, преодолел «Океанрыбфлот» перестройку и кризис 1990-х. Но для отрасли наступил очередной переломный момент: от распределения рыбных ресурсов государство перешло к их продаже. И рыбопромышленные предприятия накрыло новой волной кредитов и банкротства. Управление «Океанрыбфлотом» в этих «штормах» взяла на себя уже новая команда акционеров. В результате из предприятия, которое чуть было не закончило свое существование в роли банкрота, «Океанрыбфлот» превратился в компанию международного уровня.

О достижениях и успехах предприятия, а также сложностях, с которыми рыбаки сталкиваются в отрасли в наши дни, журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал сам коллектив «Океанрыбфлота».

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.ru.

  • «Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака
  • Первый БМРТ «Браслав» прибыл на полуостров в 1961 г.
  • Георгий МЕЩЕРЯКОВ, 1963 г.
  • Первый полный трал. БМРТ «Александр Максутов», 1969 г.
  • В 2007 г. флаг «Океанрыбфлота» был поднят на самую высокую точку мира – Эверест. Подвиг совершил старший помощник капитана компании Сергей ДАШКЕВИЧ («Океанрыбфлот»)
  • С марта 2009 года генеральным директором акционерного общества стал Евгений НОВОСЕЛОВ
  • У причала Базы технического обслуживания «Океанрыбфлота»
  • С 2010 года «Океанрыбфлот» начал активно привлекать на производственную практику курсантов морских вузов и колледжей
  • Юрий ДЬЯКОВ, руководитель Навигационного тренажерного центра
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