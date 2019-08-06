06 августа 2019 года

Флоту зарубежной постройки ограничат поле деятельности

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий ограничения по использованию судов иностранной постройки. В сфере нового регулирования могут оказаться каботажные перевозки, ледокольная проводка, транспортировка углеводородов.

В системе обеспечения законодательной деятельности опубликован проект федерального закона «О внесении изменения в статью 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации». Документ подготовило Министерство промышленности и торговли РФ.

Предполагается, что изменения обеспечат развитие отечественного судостроения. По мнению разработчиков законопроекта, таким образом судоходные, лизинговые компании и судостроительные организации (в том числе иностранные) можно подтолкнуть к размещению судостроительных заказов и заказов на изготовление и поставку комплектующего судового оборудования в России.

Согласно проекту, правительство сможет определить виды работ, которые можно будет осуществлять исключительно с использованием судов, построенных на российской территории. При этом такой флот должен отвечать требованиям, которые предъявляются к промышленной продукции для ее отнесения к произведенной в РФ. Речь идет о судах, плавающих под флагом России, сообщает корреспондент Fishnews.

Под ограничения могут попасть только работы, которые предусмотрены пунктами 1 и 3 статьи 4 КТМ. Сюда, напомним, входят каботаж, ледокольная проводка, разведка и разработка минеральных ресурсов морского дна и его недр, хранение углеводородов на акватории Северного морского пути и т.д.

В пояснительной записке отмечено, что действие законопроекта не распространяется на правоотношения, которые возникли до вступления изменений в силу.

Fishnews