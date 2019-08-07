07 августа 2019 года

В Приморье появится агентство по рыболовству

В Приморском крае заниматься вопросами рыбной отрасли по-прежнему продолжит отдельный орган исполнительной власти, однако из департамента он станет агентством.

Новая структура органов исполнительной власти Приморья утверждена постановлением губернатора от 6 августа 2019 г. № 52. Если сейчас управленческую структуру в регионе образуют департаменты, архивный отдел и инспекции, то теперь это будут министерства, агентства, департаменты и инспекции. Постановление подписала и.о. губернатора Вера Щербина. Документ вступит в силу с 1 января 2020 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, вместо департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов в крае будет организовано агентство по рыболовству.

О преобразовании администрации Приморского края в правительство было заявлено в мае. Губернатор Олег Кожемяко отмечал, что таких изменений требует управленческая практика.

Как заявляла ранее в СМИ Вера Щербина, министерства планируется организовать на базе департаментов, у которых большая сеть подведомственных учреждений, огромный объем работы, значительные бюджетные инвестиции.

Fishnews