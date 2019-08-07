07 августа 2019 года

В крабовый цех браконьеров нагрянули пограничники

В поселке Терней Приморского края из незаконного оборота изъяли более 370 кг крабовой продукции. Крупную партию морепродуктов нашли на одном из частных подворий.

В придомовой пристройке полным ходом шла переработка ракообразных. Правоохранители насчитали там более 100 вареных камчатских крабов, свыше 300 вареных стригунов опилио и более 115 особей свежевыловленного волосатого краба, сообщили Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Также во дворе в рефрижераторном контейнере хранилась уже готовая продукция – свыше 100 фаланг опилио, упакованных в коробки. Еще 25 брикетов варено-мороженого крабового мяса обнаружили в морозильной камере в доме.

Домовладелец отвечать на вопросы о законности происхождения и переработки водных биоресурсов отказался.

По предварительной оценке специалистов, причиненный природе ущерб превышает 3 млн рублей. Вынесено определение о возбуждении административного дела по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в ИЭЗ РФ или открытом море»). Проводится разбирательство.

Fishnews