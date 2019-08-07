07 августа 2019 года

Иваси бьет прошлогодние рекорды

На пелагической путине зафиксированы рекордные уловы сардины-иваси, но провал по скумбрии – по сравнению с показателями на аналогичную дату прошлого года. Сайру на минувшей неделе не ловили: отсутствовали промысловые скопления.

В течение недели 29 июля – 4 августа лов сайры не велся, сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО). Промысловые скопления сайры в зоне смешения субтропических и субарктических вод отсутствовали. Иностранные суда, ранее облавливавшие здесь сайру, перешли на добычу других пелагических объектов. Четыре российских судна переместились в исключительную экономзону РФ и с 3 по 5 августа обследовали акваторию с мористой стороны от Курильского фронта между 151° и 157° в.д., однако скоплений промыслового характера не обнаружили. Такая ситуация вполне обычна для начала августа, отметили в институте. По информации специалистов, в прошлом году скопления промыслового характера в российских водах сформировались 12 августа.

На промысле скумбрии и сардины-иваси на прошедшей неделе работало от 6 до 8 судов, оснащенных тралами, и одно – с кошельковым неводом. В начале недели, как и в предшествующую, основной лов велся в 40-60 милях к югу и юго-востоку от острова Шикотан, на северной периферии теплого антициклонического вихря в водах с температурой 13-16°C. Часть судов работала в водах Ойясио у Курильского фронта между 148° и 150° в.д. К концу недели большая часть судов переместилась в район к востоку от острова Итуруп. В отличие от прошлого года, доля скумбрии в уловах по-прежнему очень низкая, менее 3%. Суточный вылов в течение недели составлял в среднем 5,5 тонны по скумбрии и 132,1 тонны по сардине. Всего в 2019 г. скумбрии выловлено 973 тонны, сардины - 25,2 тыс. тонн. В прошлом году на 5 августа нарастающий вылов скумбрии составлял 4,3 тыс. тонн, сардины – 7,1 тыс. тонн.

Согласно прогнозу, к концу недели погода ухудшится до штормовой, особенно на юге района. На сайровом промысле возможно формирование промысловых скоплений на участках с океанической стороны Курильского океанологического фронта (от пролива Фриза вдоль Урупа и далее, с перепадом температуры поверхности воды 6-12°C). На добыче сардины и скумбрии существенного изменения обстановки не ожидается.

Fishnews