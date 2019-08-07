07 августа 2019 года

Ученые исследовали угрозы рисовых полей для водных организмов

Специалисты АзНИИРХ изучили воду с рисовых чеков и кубанских лиманов на токсичность для гидробионтов. Пока водоемы можно считать относительно безопасными, но нужен постоянный контроль – к такому выводу пришли в институте.

Ученые проверили воду с рисовых чеков Краснодарского края и кубанских лиманов на содержание остаточных количеств действующих веществ пестицидов. Работы проводились в рамках государственного задания, рассказали Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ).

Содержание найденных загрязняющих веществ оказалось ниже предельно допустимых концентраций (ПДК), разработанных для рыбохозяйственных водоемов. Специалисты не обнаружили предельно допустимые величины отдельно для каждого вещества.

«Однако суммарная их токсичность, определенная по формуле Аверьянова, составила 0,8, а критическая величина, при которой водный объект признается опасным для живых организмов – 1. Поэтому данные водоемы можно считать относительно безопасными для гидробионтов со стороны загрязнения пестицидами современных классов. Но необходим постоянный контроль за содержанием действующих веществ пестицидов в воде и донных отложениях рыбохозяйственных водоемов, чтобы не допустить ухудшения их состояния», – заявила заведующая лабораторией рыбохозяйственной токсикологии АзНИИРХ Ольга Зинчук.

Fishnews