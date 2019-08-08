08 августа 2019 года

Индийскому бизнесу расскажут о потенциале АПК Дальнего Востока

С 12 по 13 августа во Владивостоке будет работать делегация пяти индийских штатов во главе с министром торговли и промышленности страны. На одной из отраслевых сессий планируется обсудить потенциал агропромышленного комплекса, пищевой промышленности и рыбной отрасли.

Российский регион посетят представители власти и бизнеса Индии, сообщили Fishnews в пресс-службе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. 12 августа в ДВФУ запланировано пленарное заседание. Во встрече будут участвовать вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, представители федеральных и региональных властей.

Предполагается, что о перспективных направлениях российско-индийского сотрудничества расскажут главы дальневосточных регионов и индийских штатов Гоа, Харьяна, Уттар-Прадеш, Гуджарат, Ассам.

По итогам обсуждений планируется подписать меморандумы о сотрудничестве между дальневосточными регионами и индийскими штатами.

Также в программе на 12 августа отраслевые сессии при участии российских и индийских деловых кругов, а также официальных лиц. Всего таких сессий семь, одна из них - «Агропромышленность, пищевая промышленность, рыбная отрасль».

«Во второй половине дня и на следующий день запланированы закрытые встречи в формате B2B, на которых инвесторы более подробно могут обсудить аспекты сотрудничества и возможность реализации совместных проектов на Дальнем Востоке», - отметили в пресс-службе АПИ.

Fishnews