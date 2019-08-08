08 августа 2019 года

Отважных моряков приглашают на «Палладу»

Парусник Дальрыбвтуза «Паллада» проводит дополнительный набор членов экипажа для постоянной работы. Судну предстоит кругосветная экспедиция, поэтому одно из требований к кандидатам – готовность к долгим переходам по сложным маршрутам.

Три парусника Росрыболовства - «Паллада», «Крузенштерн» и «Седов» - примут участие в уникальном кругосветном рейсе. Планируется, что «Паллада» выйдет из Владивостока 1 ноября. Маршрут кругосветки посвящен сразу двум памятным датам – 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым и 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Дальрыбвтуза, на парусник требуются 4-й помощник капитана, 4-й механик, электромеханик, рефмеханик и восемь матросов. Требования к кандидатам - возраст не старше 45 лет, полный комплект необходимых документов и допусков, знание иностранных языков (английский приветствуется), готовность к длительным заграничным командировкам. Также кандидаты должны быть готовы к переходам на большие дистанции, в том числе по сложным маршрутам, включая «ревущие сороковые».

По информации вуза, экипаж «Паллады» составляет 190 человек, в том числе более 140 курсантов морских университетов. Утверждается, что это самый быстроходный парусник в мире.

Fishnews