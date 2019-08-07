07 августа 2019 года

Курсанты повторят поход на Антарктиду

В ходе кругосветной экспедиции на учебно-парусных судах Росрыболовства плавательную практику пройдут около 700 курсантов. Тройной рейс посвящен 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы.

Экспедиция, в которой примут участие парусные суда «Крузенштерн», «Паллада» и «Седов», стартует в конце 2019 г. Ее уникальность в том, что впервые три парусника встретятся в точке, ближайшей к Антарктиде, где будет проведена международная 200-мильная регата, рассказал на пресс-конференции 6 августа руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. «Мы приглашаем и надеемся, что и другие парусники также будут присоединяться к участию в этой регате», – заявил он.

Маршрут кругосветки посвящен сразу двум памятным датам – 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым и 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает корреспондент Fishnews, парусники начнут путешествие в разное время. По плану «Паллада» 1 ноября выйдет из Владивостока, 6 декабря Калининград покинет «Крузенштерн», а еще через несколько дней – в зависимости от погоды – из Кронштадта отчалит «Седов».

В феврале 2020 г. три судна сойдутся в антарктической части Атлантики — в районе островов Южная Георгия для совместного маневрирования, а затем продолжат следовать каждый своим путем. Для экипажа «Паллады» поход завершится в июне, для «Крузенштерна» в сентябре, а «Седов» вернется домой только через год – в декабре 2020 г.

По словам Ильи Шестакова, на маршруте следования судов запланировано более 40 заходов в порты иностранных государств. По традиции во время стоянки в портах будет объявлен «открытый борт», чтобы парусники смогли посетить все желающие. «Основная миссия – это напомнить всему миру о роли русских первооткрывателей», – добавил глава Росрыболовства.

Для подготовки к многомесячной экспедиции были выделены бюджетные средства. В течение года парусники проходят ремонт и замену оборудования. «Приводим в порядок их, для того чтобы они могли полноценно и интересно представлять нашу страну за рубежом», – отметил Илья Шестаков.

На пресс-конференции ректор Калининградского государственного технического университета (КГТУ) Владимир Волкогон представил сайт экспедиции russiansails2020.ru, где можно будет получить сведения о каждом паруснике, членах команды, уточнить маршрут и посмотреть местонахождение судов в режиме онлайн. Кроме того, в Калининграде на базе КГТУ создан единый информационный центр, куда будут стекаться новости со всех трех УПС.

Несмотря на культурно-дипломатическую миссию, основной целью похода остается обеспечение плавательной практики для курсантов рыбохозяйственных университетов. «Помимо курсантов учебных заведений Росрыболовства в экспедиции примет участие группа курсантов от Росморречфлота и около 60 юнг», – уточнил куратор экспедиции, начальник управления мореплавании и практической подготовки Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота Михаил Новиков. По его словам, всего на трех судах плавательную практику пройдут около 700 курсантов. Кроме того, будут выделены квоты и направлены приглашения иностранным государствам, чтобы студенты зарубежных морских вузов тоже могли принять участие в экспедиции.

Fishnews