08 августа 2019 года

«Морское» электричество волнует рыбаков США

Национальная служба морского рыболовства Соединенных Штатов отказывается согласовать крупный проект - строительство ветряков в море для генерации электроэнергии. Лоббистом этого плана выступает администрация президента Дональда Трампа.

Vineyard Wind – совместный проект компаний Copenhagen Infrastructure Partners и Avangrid Inc по установке 84 ветряных турбин в море - в 23 км от берега Массачусетса. Планируется, что вырабатываемой ими электроэнергии хватит на 400 тыс. домов. Стоимость проекта - 2,8 млрд долларов, он должен был стартовать уже в этом году, а начать давать электричество – в 2022 г.

Однако федеральная экологическая оценка, необходимая для запуска Vineyard Wind, до сих пор не закончена, хотя должна была завершиться еще в апреле. Администрация Дональда Трампа официально не комментирует причины задержки. По информации Reuters, затягивание связано с отказом Национальной службы морского рыболовства (NMFS) и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) согласовать проект в нынешнем виде.

Как сообщает корреспондент Fishnews, отказ связан с опасениями относительно рыболовства и экологии. В частности, рыбаки предложили изменить расстановку турбин. Волнует их и вопрос влияния прокладки электрических кабелей к берегу на популяции промысловых видов. Кроме того, в проекте не прописаны размеры и алгоритм выплаты компенсации возможного ущерба рыболовецким компаниям. Поэтому пока судьба Vineyard Wind остается неопределенной.

Fishnews