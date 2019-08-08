Новости
Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ предложил установить запрет на дальнейшее коммерческое использование уловов любительского рыболовства. Фото пресс-службы ФАР

Любительские уловы предложат продавать по патентам

Росрыболовство рассматривает возможность ввести патентную систему, чтобы разграничить любительскую рыбалку и коммерческую. Владельцам патентов выделят определенную квоту, и они получат право легально продавать свой улов.

Проблема с отсутствием контроля за реализацией добычи рыбаков-любителей обсуждалась на совещании в Астрахани 7 августа. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков предложил установить запрет на дальнейшее коммерческое использование уловов любительского рыболовства.

«Ввести четкое ограничение для рыбаков-любителей, но при этом законодательно посмотреть и разрешить для индивидуальных предпринимателей, так скажем, по патентному заявлению осуществление коммерческой деятельности, возможно, с введением нового вида квот», — озвучил глава федерального агентства точку зрения ведомства властям региона.

Как сообщает корреспондент Fishnews, пока этот вопрос находится в стадии обсуждения, однако регулятор настроен ввести продажу любительских уловов в законодательную рамку.

«Если ты рыбак-любитель, то можешь ловить для себя, для пропитания, просто для удовольствия. При этом если ты хочешь реализовывать, то через патентное право, то есть ты можешь купить патент и заниматься коммерческой деятельностью как малый предприниматель», — заявил журналистам Илья Шестаков.

Глава федерального агентства добавил, что урегулирование этого вопроса — в интересах обычных поклонников рыбалки. «Потому что, к сожалению, иначе под видом рыбаков-любителей по сути появляются некие бизнес-сообщества, которые в дальнейшем продают огромное количество водных биоресурсов, не платя никаких налогов, и вылавливают ту рыбу, которая могла бы достаться рыбакам-любителям. Мне кажется, назрела пора эти два понятия развести», — отметил руководитель ФАР.

По словам Ильи Шестакова, для владельцев патентов также будут установлены суточные нормы вылова и другие ограничения, хотя, возможно, иные, чем у любителей.

Конкретные сроки введения этих изменений руководитель Росрыболовства назвать не смог. «Мы пока на самом деле только обсуждаем, — уточнил он. — Не думаю, что к новому сезону мы их примем, но такое обсуждение назрело».

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: росрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Сколько стоит рыбная отрасль России?

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей ЗАПЛАТИН

Генеральный директор Архангельского тралового флота

Алексей ЗАПЛАТИН

Инвестпрограмма АТФ – это деньги крабового бизнеса

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

Директор депрыбхоза Министерства сельского хозяйства России

Евгений КАЦ

По правилам рыболовства предстоит большая работа

Генеральный директор компании «Океанрыбфлот» Евгений НОВОСЕЛОВ

Генеральный директор компании «Океанрыбфлот»

Евгений НОВОСЕЛОВ

Увеличиваем присутствие на российском рынке

Помощник капитана Елена ПЕТРУЧАК

Помощник капитана СТРМ «Вардхольм» (Южно-Курильский рыбокомбинат)

Елена ПЕТРУЧАК

Кто сказал, что работа в море не женское дело?

Все интервью

Личное мнение

Руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Сергей МАСЛЕННИКОВ

Руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН

Сергей МАСЛЕННИКОВ

Инструмент для оперативного управления ООПТ нужен Приморью

Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ Вячеслав ЗИЛАНОВ

Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Рыбакам надо звонить во все колокола

Все материалы

Крупным планом

«Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

«Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

Несмотря на компактность модульного завода, вся логистика продукта и тары здесь осуществляется по транспортерным линиям

Рыбопереработка в контейнерах? 120 тонн не проблема!

На Восточном экономическом форуме проект завода в Устьевом главе Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ представил гендиректор «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Инвестквоты с сюрпризом

В прошлом году специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО провели полевые испытания бортового подхвата для добычи кильки. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Наука ищет новые подходы к кильке

Все материалы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.