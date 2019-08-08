08 августа 2019 года

Любительские уловы предложат продавать по патентам

Росрыболовство рассматривает возможность ввести патентную систему, чтобы разграничить любительскую рыбалку и коммерческую. Владельцам патентов выделят определенную квоту, и они получат право легально продавать свой улов.

Проблема с отсутствием контроля за реализацией добычи рыбаков-любителей обсуждалась на совещании в Астрахани 7 августа. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков предложил установить запрет на дальнейшее коммерческое использование уловов любительского рыболовства.

«Ввести четкое ограничение для рыбаков-любителей, но при этом законодательно посмотреть и разрешить для индивидуальных предпринимателей, так скажем, по патентному заявлению осуществление коммерческой деятельности, возможно, с введением нового вида квот», — озвучил глава федерального агентства точку зрения ведомства властям региона.

Как сообщает корреспондент Fishnews, пока этот вопрос находится в стадии обсуждения, однако регулятор настроен ввести продажу любительских уловов в законодательную рамку.

«Если ты рыбак-любитель, то можешь ловить для себя, для пропитания, просто для удовольствия. При этом если ты хочешь реализовывать, то через патентное право, то есть ты можешь купить патент и заниматься коммерческой деятельностью как малый предприниматель», — заявил журналистам Илья Шестаков.

Глава федерального агентства добавил, что урегулирование этого вопроса — в интересах обычных поклонников рыбалки. «Потому что, к сожалению, иначе под видом рыбаков-любителей по сути появляются некие бизнес-сообщества, которые в дальнейшем продают огромное количество водных биоресурсов, не платя никаких налогов, и вылавливают ту рыбу, которая могла бы достаться рыбакам-любителям. Мне кажется, назрела пора эти два понятия развести», — отметил руководитель ФАР.

По словам Ильи Шестакова, для владельцев патентов также будут установлены суточные нормы вылова и другие ограничения, хотя, возможно, иные, чем у любителей.

Конкретные сроки введения этих изменений руководитель Росрыболовства назвать не смог. «Мы пока на самом деле только обсуждаем, — уточнил он. — Не думаю, что к новому сезону мы их примем, но такое обсуждение назрело».

Fishnews