08 августа 2019 года

Россияне и норвежцы поделятся секретами аквакультуры

В Тронхейме 21 августа состоится российско-норвежский семинар Russia Aqua Workshop, посвященный актуальным вопросам рыбоводства. Мероприятие пройдет в рамках крупнейшей мировой выставки технологий аквакультуры Aqua Nor 2019.

Организуют семинар Норвежско-российская торговая палата (НРТП) совместно с Норвежским Баренц-секретариатом, Союзом рыбаков Норвегии и государственной организацией Innovation Norway (она исполняет в России функции торгового отдела посольства Норвегии).

Как сообщили Fishnews организаторы, на семинаре обсудят ситуацию на рынке и потенциал развития аквакультуры в России с учетом имеющегося опыта делового двустороннего сотрудничества. На Russia Aqua Workshop выступят представители норвежских и российских компаний, эксперты в сфере рыбоводства и смежных отраслей. На мероприятие приглашен заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

В предварительной программе – реформы российской аквакультуры, российско-норвежское взаимодействие в этой отрасли, инновации в разведении лосося, развитие научных знаний.

На семинаре будет обеспечен двусторонний синхронный перевод. Участие в мероприятии бесплатное, но нужно зарегистрироваться и приобрести билет на выставку Aqua Nor.

Fishnews