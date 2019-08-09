09 августа 2019 года

Сельдяной король удивил пользователей соцсетей, но не специалистов

В Приморском крае местные жители обнаружили на побережье сельдяного короля (ремень-рыбу). Новость об этом, как и фотографии южного гостя, вызвали большой ажиотаж в СМИ и соцсетях.

Фото находки разместила в своем «Инстаграме» Антонина Судоргина. По данным СМИ, рыбу обнаружили 5 августа в бухте Рейд Паллада (залив Посьет). После фотосессии улов отпустили в море.

«Сельдяной король – традиционный обитатель российских вод, часто встречается у берегов южных Курильских островов, – рассказал Fishnews пресс-секретарь Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Константин Осипов. – Там он регулярно попадается в тралы, причем встречаются крупные особи длиной 4-5 метров. В практике ученых как раз были случаи поимки в литорали (на мелководье в прибрежье) этой рыбы (тогда она была сильно заражена паразитами).

Рыба не особо глубоководная: как уже говорилось, ее можно встретить и в прибрежье, и на 400 метрах, но может спускаться и глубже 1 км. Интересен ее образ жизни: сельдяной король отличается вертикальными погружениями, вытягиваясь во всю длину. Это малоподвижная рыба, которая часто перемещается течениями (это объясняет ее появления у берегов Приморья).

Существует много различных подвидов этой рыбы, которые внесены в справочники рыб России. В Приморье летом главный поставщик южных мигрантов, Цусимское течение, заносит и куда более экзотичные объекты – меч-рыбу, корифену, тунцов, крупных каракатиц. Поэтому находка сельдяного короля нас особо не удивила».

Пользователи «Фейсбука» активно комментировали фотографии (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Люба Микуца: «Ужас».

Nelly Mariasis: «A нафига ловить редких и несъедобных рыб? чистой воды варварство человеческое».

Юрий Уфимцев: «За этим и следует наказание человечеству... Нафига рубить лес, прудить реки».

Irina Chernakova: Красота. «Я бы отпустила в море».

Владислав Ягайло: «Веселый августец продолжается»

Andrej Strocaŭ: «Вид тоже на любителя»

Fishnews