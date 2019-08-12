12 августа 2019 года

У защитников омуля – горячий сезон

Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства усилило охрану нерестового омуля. До 15 ноября внимание сосредоточено на патрулировании водоемов и прибрежных территорий, проверке автомобильного, железнодорожного транспорта и рынков.

Планируется выставить более 20 стационарных постов по нерестовым рекам, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства. Для поддержки инспекторов рыбоохраны из Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия будут направлены дополнительные сотрудники ОМОНа. Приобретены две новые моторные лодки «Неман» с сильными подвесными моторами.

По словам специалистов, активизация незаконной добычи омуля приходится на осенний нерест, когда косяки заходят в реки и становятся уязвимыми для браконьеров. Рейды по выявлению незаконной рыбной продукции будут проводиться вместе с силовиками.

Для усиления мероприятий по охране нерестового омуля в 2019 г. согласованы планы совместных мероприятий с Министерством внутренних дел, Росгвардией, Управлением внутренних дел на транспорте, Центром ГИМС МЧС России, управлениями Роспотребнадзора, Россельхознадзора и ветеринарии. Координировать взаимодействие, как и ранее, будет оперативный штаб.

Кроме того, проводится разъяснительная работа среди населения: людям рассказывают о запрете на вылов, а также о наказании за нарушение моратория.

Fishnews