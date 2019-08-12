12 августа 2019 года

В Хабаровске обсудили осеннюю путину

В Хабаровском крае определяют условия добычи осенней кеты в бассейне Амура и лимане. Региональная комиссия по оперативному регулированию промысла установила объемы вылова для разных видов рыболовства.

Протокол заседания комиссии, на котором рассматривались вопросы осенней путины, опубликован на сайте Амурского теруправления Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в режиме промышленного рыболовства, спортивно-любительского лова в северной части Амурского лимана и бассейне реки Амур предполагается освоить около 12 834 тонн осенней кеты, в режиме традиционного рыболовства КМНС – 2014 тонн. Для промрыболовства и организации любительской рыбалки в южной части лимана определено 952 тонны осенней кеты, для традиционного промысла – около 36 тонн.

Комиссия установила объемы, которые рыбаки-любители смогут освоить на участках Амурского филиала Главрыбвода, – суммарно это 650 тонн осенней кеты.

Fishnews