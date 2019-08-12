12 августа 2019 года

Росрыболовство оформило инвестквоты

Федеральное агентство по рыболовству закрепило за компаниями доли квот вылова под строительство судов и береговых заводов. Лимиты определены по итогам аукциона на понижение, проведенного в рамках третьего этапа распределения инвестиционных квот.

Доли инвестквот закреплены за компаниями согласно приказу Росрыболовства от 6 августа 2019 г. № 393. Документ опубликован на сайте федерального агентства, сообщает корреспондент Fishnews.

Аукцион, позволяющий распределить доли, прошел 20 июня в Москве. По итогам торгов определены доли инвестиционных квот под строительство 4 рыбоперерабатывающих заводов и ярусолова для Северного бассейна, 9 судов для Дальнего Востока.

Лимиты добычи трески и пикши под постройку береговых заводов закреплены за компаниями «Архангельский траловый флот», «Кедр Плюс», «Парк», «Причал-Л». С проектом по строительству ярусолова-процесса в программе участвует ООО «Вирма».

Доли квот вылова минтая и сельди под строительство траулеров-процессоров закреплены за компаниями «Русский монарх» (с двумя проектами), «Нордеко», «Приморский муссон», «РК им. В.И. Ленина», «Акрос», «Блаф», «Ролиз», «Сахалин Лизинг Флот».

Осваивать полученные объемы участники программы смогут после ввода судов и заводов в эксплуатацию.

Fishnews