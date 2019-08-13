13 августа 2019 года

Рыбаки предлагают разобраться с требованием о кассах

Требование о контрольно-кассовой технике на рыбацких судах вызывает вопросы на предприятиях. Участники совещания, которое провела во Владивостоке налоговая служба, решили обратиться по этой теме к бизнес-омбудсмену.

Встречу с представителями рыбацких компаний организовали во Владивостоке краевое управление ФНС и Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП). Специалисты заранее обобщили, какие вопросы волнуют бизнес, и подготовили ответы, рассказала руководитель УФНС Елена Астайкина.

Одной из таких тем стали требования законодательства о применении контрольно-кассовой техники на рыболовецких судах. Эта сфера регулируется федеральным законом от 22 мая 2003 г. № 54, напомнил главный государственный налоговый инспектор контрольного отдела УФНС Олег Зубарев.

Он рассказал, что Законодательное собрание Приморского края в этом году выступило с инициативой сделать исключение для рыбацкого флота. Было предложено предоставить возможность производить расчеты без использования ККТ при торговле продовольственными и непродовольственными товарами на борту морских судов через судовой ларек членам экипажей. Но Госдума пока эту инициативу не рассмотрела, и в закон изменения не внесены.

Представители рыбопромышленных предприятий отметили, что если требование о ККТ останется, то нужны рекомендации от госорганов, как его выполнять. Вопросов много, подчеркнули участники совещания от бизнес-сообщества. Как использовать контрольно-кассовую технику, учитывая, что суда работают за пределами госграницы РФ? Как быть с каналами связи?

Участники встречи решили обратиться по этому вопросу к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марине Шемилиной. Участвовать в работе готова Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, заявил советник президента АРПП Сергей Хитров.

На встрече также рассматривались изменения в сфере уплаты НДС (с января на него перешли плательщики единого сельхозналога), выплата заработной платы иностранным работникам, вопросы по налогу на прибыль и т.д.

Елена Астайкина предложила предприятиям до 1 октября пересмотреть свои налоговые обязательства и уплатить налоговые платежи в бюджет, чтобы минимизировать меры административного воздействия.

Руководитель УФНС подчеркнула, что налоговая служба нацелена на минимизацию административной нагрузки на бизнес. Управление готово работать в диалоге с предпринимательским сообществом, заявила Елена Астайкина.

Fishnews