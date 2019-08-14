14 августа 2019 года

Камчатское предприятие установило рекорд на путине

Тымлатский рыбокомбинат освоил более 68 тыс. тонн лосося – такого улова не было ни у одной компании за всю историю промысла, отметили в министерстве рыбного хозяйства Камчатского края.

Всего при прогнозе вылова около 320 тыс. тонн тихоокеанских лососей предприятия Камчатки на 12 августа взяли уже 351,5 тыс. тонн. Из них 239,7 тыс. тонн в Карагинской подзоне, 13 тыс. тонн - в Петропавловско-Командорской, 35,2 тыс. тонн - в Западно-Камчатской и 62,7 тыс. тонн - в Камчатско-Курильской.

«На западе Камчатки оправдался прогноз по беспрецедентному для нерыбного года подходу горбуши. Напомню, ученые говорили о возможном объеме вылова этого вида лосося в объеме 50 тыс. тонн. По последним данным, в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах добыто более 56 тыс. тонн горбуши», – рассказал министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский.

Он добавил, что на востоке Камчатки путина уже идет на спад. За минувшие сутки там добыто порядка 800 тонн лосося. При этом к западу полуострова рыба продолжает подходить, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Всего с начала лососевой путины рыбопромышленные предприятия края добыли 281,6 тыс. тонн горбуши, 40,5 тыс. тонн нерки, 28,3 тыс. тонн кеты и 761 тонну кижуча.

Fishnews