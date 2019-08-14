14 августа 2019 года

Уловы иваси быстро растут

К 13 августа общий российский вылов пелагических видов на Дальнем Востоке (сардины-иваси, скумбрии и сайры) превысил 33,4 тыс. тонн. Это в 2,1 раза больше результата на отчетную дату прошлого года.

Заседание штаба путины по добыче пелагических видов рыб в Дальневосточном бассейне провел начальник управления организации рыболовства Росрыболовства Андрей Космин в режиме видеоконференции с теруправлениями.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, основная доля добычи приходится на сардину-иваси – 31,26 тыс. тонн. Это в 2,6 раза, или на 22,6 тыс. тонн, выше уровня прошлого года. Скумбрии освоено 1,01 тыс. тонн (-3,45 тыс. тонн), сайры - 1,07 тыс. тонн (-1,62 тыс. тонн).

На предшествующей неделе промысел пелагических рыб вели 15 отечественных судов, все – в ИЭЗ России. Иностранный флот в период с 5 по 11 августа ловом этих объектов в российских водах не занимался.

Где кого ловить

Заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Евгений Якуш доложил об обстановке в районе экспедиции и дал прогноз на ближайший период.

«В течение предстоящей недели ожидается несколько штормовых дней, однако существенного влияние на промысел это не окажет. Ожидается сохранение удовлетворительной обстановки на промысле сардины и скумбрии во фронтальной зоне на северной и северо-восточной перифериях вихрей А и А1, где наилучшие условия сложатся на участках мелких циклонических вихрей. Также формирование промысловых скоплений возможно на фронте Ойясио юго-восточнее острова Шикотан. Однако доля скумбрии в уловах на всех этих участках будет небольшой. Более высокие уловы скумбрии вероятны восточнее, на северной периферии вихря А1», - рассказал ученый.

Сайроловам помешает Луна

По данным ТИНРО, ожидается образование промысловых скоплений сайры на Курильском фронте у Центральных Курил и на фронте Курильского течения у северной части гряды. Наиболее благоприятными являются участки фронтов с перепадом температур от 8-10°С до 11-13°С, расположенные между 151-157° в.д. Однако предполагается, что в ближайшие дни промыслу будет мешать максимальная светимость Луны – полнолуние, при котором реакция сайры на искусственные источники света существенно снижается.

Fishnews