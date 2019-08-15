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«Музей мусора» посвящен загрязнению Мирового океана. Фото Дмитрия Страхова

Морской мусор «рассказывает» о себе на Командорах

В Командорском заповеднике открылся «Музей мусора», посвященный загрязнению Мирового океана. Экспозиция представляет 14 видов отходов различных классов опасности, в том числе пластиковые предметы и рыболовные сети.

Новая просветительская площадка находится в визит-центре «Командорского». Большинство экспонатов собрано на территории заповедника, в том числе на побережье острова Беринга.

Экспозиция рассказывает не столько о вреде мусора, сколько о необходимости вторичной переработки отходов, сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения. На карточках экспонатов — пластиковых изделий, батареек, сигаретных фильтров, рыболовных сетей, куска резины и других — указано, где они найдены, сколько разлагаются, какой ущерб наносят и какая польза от их утилизации.

Особое место в «музее» занимает стеклянный пол, разделенный на несколько секций. В одной на морском песке расположены природные «отходы» — ракушки, окаменелости, скелеты животных. В других, для сравнения, — рыбацкий и бытовой мусор, который можно встретить на любом побережье.

«Мы выбрали для музея помещение 2 на 2 квадратных метра, чтобы подчеркнуть: даже на такой небольшой площадке можно рационально использовать все пространство. Гости музея почувствуют себя в центре глобальной мусорной проблемы, прикоснутся к каждому экспонату, у которого есть своя история от покупки до выброса в море», — рассказывает специалист заповедника по экопросвещению и координатор экспозиции Ира Москвитина.

Одна из задач «музея» — показать роль каждого в становлении новой геологической эпохи антропоцена, когда человек стал главным двигателем изменений окружающей среды. Поэтому посетитель, познакомившись с экспозицией, оказывается перед зеркалом и на своем отражении видит риторический вопрос: «Кто может изменить ситуацию?».

«Идея сделать такую экспозицию родилась много лет назад. Командорские острова расположены в Тихом океане, и мы остро воспринимаем проблему загрязнения океана и влияния отходов на морских обитателей», — отметил исполняющий обязанности директора заповедника Евгений Мамаев.

«Музей мусора» уже оценили первые посетители — иностранные туристы и школьники из села Никольского, единственного населенного пункта на Командорских островах.

«Обычно музеи посвящены миру природы, а здесь мы видим мир человека. Молодым людям полезно узнать, что происходит с морскими экосистемами. Эта проблема будет становиться все более актуальной в будущем. Музей рассказывает о том, каким может быть мир будущего, если мы не сократим потребление и производство пластика», — прокомментировал наблюдатель за птицами, профессор географии в колледже Лейни (Калифорния) Марк Разон.

Fishnews

  • «Музей мусора» посвящен загрязнению Мирового океана. Фото Дмитрия Страхова
  • О вреде мусора и необходимости вторичной переработки отходов рассказали школьникам из села Никольского. Фото Дмитрия Страхова
  • Особое место в «музее» занимает стеклянный пол, под которым секции с разными видами мусора. Фото Дмитрия Страхова
  • На карточках экспонатов указано, где они найдены, сколько разлагаются, какой ущерб наносят и какая польза от их переработки или утилизации. Фото Дмитрия Страхова
  • Экспозицию посетили и иностранные туристы. Фото Дмитрия Страхова
  • В зеркале посетитель видит риторический вопрос. Фото Дмитрия Страхова
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