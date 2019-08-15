15 августа 2019 года

Китай обещал быстрее обновлять список рыбных поставщиков

Ветеринарные ведомства России и КНР договорились ускорить обновление перечней предприятий, имеющих право на поставки продукции из водных биоресурсов.

В Циндао состоялось восьмое заседание китайско-российской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции. Делегацию РФ возглавлял заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере взаимных поставок продукции животного происхождения. В том числе порядок обновления российского и китайского списков предприятий, производящих продукцию из водных биоресурсов и имеющих право на ее продажу в Китай и Россию соответственно. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Нацрыббезопасности, участники встречи договорились об ускорении обновления перечней.

Такие списки оба государства актуализируют регулярно. Ранее российская сторона указывала на несвоевременное обновление перечня поставщиков рыбопродукции в Китай.

Fishnews