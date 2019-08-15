15 августа 2019 года

Дело о «рыбном крышевании» расследуют в Удмуртии

Сотрудника Средневолжского теруправления Росрыболовства обвиняют в покушении на получение взятки в крупном размере. Чиновника задержали сотрудники ФСБ – по версии следствия, с поличным.

По данным следствия, 5 июня сотрудник теруправления потребовал от предпринимателя ежемесячно передавать ему 25 тыс. рублей до конца 2019 г. (то есть в общей сумме 175 тыс. рублей) за покровительство при промысле рыбы.

В дальнейшем чиновник получил от бизнесмена 100 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе следственного управления СКР по Удмуртской Республике. Обвиняемого задержали 13 августа при получении еще 50 тыс. рублей, заявили в управлении.

Fishnews