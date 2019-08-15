15 августа 2019 года

Рыбоводам предложили водоемы Чувашии

В Республике Чувашия выставили на торги 12 участков для пастбищной аквакультуры. Средневолжское теруправление Росрыболовства принимает заявки до 16 сентября.

В аукционной документации указано, что участки представляют собой малые водохранилища и озера площадью от 3 до 35 га в Шумерлинском, Канашском, Мариинско-Посадском, Чебоксарском, Порецком и Красночетайском районах. Все РВУ предоставляются на условиях совместного водопользования, сообщает корреспондент Fishnews.

Торги предполагается провести 24 сентября в Самаре. Стартовая цена лотов – от 23 тыс. до 280 тыс. рублей. Победителям предложат заключить договоры на 25 лет.

Fishnews