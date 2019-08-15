15 августа 2019 года

Коренные жители Чукотки готовят себе рыбалку на 2020 год

Представители коренных малочисленных народов в Чукотском автономном округе направили уже более 3,5 тыс. заявок на традиционный вылов рыбы в будущем году. Срок подачи обращений истекает 1 сентября.

«Заявка должна быть получена до 1 сентября, а не отправлена. Также стоит обратить внимание, что в этом году отдельно подается заявка на несовершеннолетних. Представители коренных малочисленных народов по утвержденной форме заявки могут указывать тот объем вылова рыбы, который считают необходимым. Также в апреле этого года была утверждена новая форма заявки на белорыбицу. И это необходимо уточнить при заполнении», – отметила начальник управления по делам коренных малочисленных народов Чукотки Елена Евтюхова.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе окружного правительства, на анадромные виды рыб, морскую рыбу и морских млекопитающих заявки подаются в отдел Северо-Восточного теруправления Росрыболовства в Анадыре. На пресноводные виды рыб – в окружной департамент сельского хозяйства и продовольствия. Сейчас там помогает оформить обращение сотрудник управления по делам КМНЧ. За консультацией также можно обратиться в сельские и районные администрации, представительства Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки.

Fishnews