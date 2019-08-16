16 августа 2019 года

Для женщин откроют больше рыбацких профессий

Минтруд пересмотрел перечень запрещенных для женщин работ – перечень уменьшился до 100 позиций. С 2021 г. ряд профессий на промысловом флоте официально станет считаться не только «мужским».

Действующий «Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин» был утвержден еще в 2000 г. В нем 456 специальностей.

Новый список, в котором всего 100 позиций, утвержден приказом Минтруда от 18 июля 2019 г. № 512. Документ вступит в силу с 1 января 2021 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Пресс-служба министерства отмечала, что «критериями при пересмотре и актуализации перечня явились факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия».

Из нового списка полностью убрали блоки «Морской транспорт» и «Добыча и переработка рыбы». Кроме того, один пункт исключили из блока «Судостроение и судоремонт» – профессии «Маляр, изолировщик судовой, занятые на малярных работах в цистернах, районе второго дна, теплых ящиках и других труднодоступных участках судов, а также на работах по очистке старой краски в указанных участках судов». Однако ряд различных судостроительных и судоремонтных работ останется в перечне.

Fishnews