16 августа 2019 года

Прокуроры ЯНАО закрыли браконьерские интернет-ресурсы

За первое полугодие прокуроры Ямало-Ненецкого автономного округа выявили 32 сайта с объявлениями о продаже запрещенных орудий лова. По решению суда доступ к этим ресурсам заблокировали.

Сайты-нарушители нашли прокуроры Ямальского, Шурышкарского, Пуровского, Красноселькупского районов, Надымский городской и Ямальский природоохранный прокурор. На этих ресурсах размещалась информация о продаже электроудочек, синтетических сетей и других запрещенных в России орудий рыбной ловли.

На момент проверок объявления были доступны неограниченному кругу лиц, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

По результатам проверок в суд направили 32 заявления о признании выявленной информации запрещенной к распространению на территории РФ и включении этих интернет-ресурсов в соответствующий реестр. Иски прокуроров были полностью удовлетворены, доступ к сайтам-нарушителям забокирован.

Fishnews