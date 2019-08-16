16 августа 2019 года

У крымских берегов добывают все больше рапаны

К 10 августа предприятия Республики Крым и Севастополя освоили в Азовском и Черном морях 2 378 тонн рапаны. Добыто почти на 1000 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большая часть объемов деликатесного моллюска освоена в Азовском море - 2 316 тонн. На отчетную дату 2018 г. там добыли 1331 тонну рапаны.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства, ловят эту ракушку в основном драгами. Добывать рапану водолазным способом мешает плохая видимость: дно Азовского моря покрыто слоем ила.

Рекомендованный объем добычи этого моллюска в Азовском море на 2019 г. - 2 600 тонн. Освоение же рапаны в Черном море, где она не создает промысловых скоплений, стабильно снижается. Такая тенденция прослеживается на протяжении последних пяти лет. Нынешний объем добычи – 52 тонны – на 22 тонны уступает уровню прошлого года.

По данным ТУ, оптовая стоимость очищенного мороженого моллюска на полуострове колеблется от 250 до 400 рублей за килограмм. В теруправлении обратили внимание, что при переработке рапаны образуются тысячи тонн раковин, вопрос их применения остается открытым.

Fishnews