19 августа 2019 года

Погрануправление сообщило об уходе иностранных шхун

Иностранные суда запросили убежище у берегов Приморья в ожидании тайфуна «Кроса», заявили в региональном погрануправлении ФСБ России. Сейчас практически все они покинули пределы пограничного пространства РФ, заявили в ведомстве.

Накануне прихода тайфуна «Кроса» Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю распространило информацию о том, что около 150 иностранных судов запросили укрытия, чтобы переждать непогоду.

«На сегодняшний день практически все они покинули пределы пограничного пространства Российской Федерации. Силы береговой охраны сопроводили маломерные суда за пределы территориального моря и исключительной экономической зоны РФ. У берегов Приморья остаются лишь единичные плавсредства, выброшенные на мель», - сообщили Fishnews в пресс-группе погрануправления.

Около 75 спасенных рыбаков, снятых с разбитых штормом судов, в ближайшее время будут отправлены на родину, отметили в ПУ. «Всех их передадут сопредельной стороне по упрощенной процедуре. Согласно российскому законодательству, моряки, ставшие жертвой неблагоприятных погодных условий, не являются нарушителями государственной границы», - обратили внимание в пресс-группе.

В СМИ выражали беспокойство по поводу того, что северокорейские суда ведут незаконный промысел в российских водах.

Fishnews