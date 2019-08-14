14 августа 2019 года

Иностранные рыбаки переждут тайфун в России

Около 150 иностранных судов запросили укрытия у берегов Приморского края. Рыбаки намерены переждать здесь непогоду, связанную с приближением тайфуна «Кроса».

Многие из судов находятся в крайне плачевном состоянии и уже подняли флаг «Терплю бедствие» в соответствии с Международным сводом сигналов, сообщили Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю. Несколько иностранных шхун бросили якорь около острова Рикорда в заливе Петра Великого,.

С улучшением погоды рыбаков, вынужденно укрывшихся в бухтах Приморья, сопроводят до линии госграницы.

Напомним, в прошлом году тайфуны «Соулик» и «Джеби» пережидали северокорейские рыбаки – свыше 100 и около 300 судов соответственно.

Fishnews