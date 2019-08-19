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Промысел сельди на Дальнем Востоке

Сельдь обещает прибавку

Рекомендованный вылов сельди в Западно-Беринговоморской зоне может быть увеличен. Темпы промысла позволяют освоить прибавку до начала запретного периода.

Ученый совет Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) рассмотрел биологическое обоснование корректировки возможного вылова сельди в Западно-Беринговоморской зоне на 2019 г.

Как сообщил заведующий лабораторией минтая и сельди Евгений Овсянников, источник данных для корректировки – это результаты тралово-акустических, донных съемок, выполненных институтом в 2010-2017 гг., сведения из отраслевой системы мониторинга за 2010-2019 гг. и данные собранные научными наблюдателями в июне-августе 2019 г. и в предыдущие годы.

Промысел в Западно-Беринговорской зоне базируется главным образом на восточноберинговоморской сельди, дополнительно на корфо-карагинской и анадырской. Траловые съемки, которые ТИНРО провел в 2010, 2012, 2015 и 2017 гг., обеспечили высокие оценки биомассы восточноберинговоморской сельди. Этот запас мигрирует в российские воды, прилегающие к мысу Наварин, из восточной части Берингова моря. При этом отмечается некая двух-, трехлетняя тенденция в динамике поколений и величины оценок количества сельди в западной части Берингова моря, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

По словам Евгения Овсянникова, наблюдения за промыслом сельди в июне – первой половине августа 2019 г. показали, что интенсивность миграции восточноберинговоморской сельди в Западно-Беринговоморскую зону существенно возросла. Увеличился и ее суммарный суточный вылов всеми типами судов. Объемы добычи достигли максимальных значений. По информации, собранной наблюдателями на промысловых судах в Западно-Беринговоморской зоне, отмечено относительно высокочисленное поколение сельди.

Ожидается, что миграция восточноберинговоморской сельди в российские воды продолжится. Согласно многолетним наблюдениям, активная миграция сельди в Наваринский район может продолжаться примерно 1-1,5 месяца. Предлагается увеличить изъятие на 23,7 тыс. тонн.

При сохраняющихся темпах добычи сельди рекомендуемый вылов с учетом предлагаемой корректировки – 66,7 тыс. тонн – может быть освоен до начала действия запрета на специализированный промысел этого вида – до 1 октября.

Fishnews

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