19 августа 2019 года

Инновации аквакультуры соберутся в столице

Выставка «MVC: Зерно – Комбикорма – Ветеринария» пройдет в Москве с 28 по 30 января. На одной площадке традиционно представят технологии и оборудование для аквакультуры, а также рыбные корма.

Сейчас к 25-й международной выставке «MVC: Зерно – Комбикорма – Ветеринария» готовится более 340 компаний из 24 стран Европы, Азии и Америки, а также из 39 регионов России, сообщили Fishnews организаторы.

На выставке будут представлены технологии и техника для производства и переработки продуктов растениеводства, животноводства и аквакультуры, комбикорма, оборудование для ветеринарии, агрохимия.

Юбилейная выставка пройдет на ВДНХ в павильоне № 75. Экспозицию по кормам и ветеринарии представят в двух залах – А и С. Зал В традиционно займет оборудование для переработки зерна, производства комбикормов, лабораторное оборудование. В зале С также будут представлены компании, занимающиеся селекцией и генетикой животных. Кроме того, в этом зале на втором этаже расположатся СМИ, ассоциации и отраслевые союзы.

Подробную информацию можно найти на сайте мероприятия www.mvc-expohleb.ru/.

Международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно – Комбикорма – Ветеринария» проходит ежегодно с 1996 г. Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews