20 августа 2019 года

«Рыбные» расходы населения подсчитал Росстат

Затраты россиян на еду проанализировала Федеральная служба государственной статистики. По данным ведомства, рыба обходится среднестатистическому жителю РФ в 7,2% от общей стоимости продуктовой корзины.

Данные отчета Росстата приводит РИА «Новости». Всего, по информации федеральной службы, в 2018 г. в среднем один житель России тратил в месяц чуть более 6 тыс. рублей на покупку продуктов (не включая расходы на алкоголь), сообщает корреспондент Fishnews.

Почти треть своего «продуктового» бюджета среднестатистический россиянин в месяц тратит на покупку мяса – 1,8 тыс. рублей (29,9%), говорится в отчете. По экспертной оценке, одна из причин этого – разнообразие мясных продуктов и тренд на их удешевление.

Вторым пунктом расходов идет молоко и молочные продукты – чуть больше 1 тыс. рублей в месяц, или 16,6%. На третьем месте хлеб и хлебобулочные изделия – 882 рубля в месяц, или 14,6%. На рыбу же приходится только 7,2% трат на еду – это меньше, чем на овощи или фрукты и ягоды.

Fishnews