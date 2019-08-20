20 августа 2019 года

Приказ по ограничениям на путину дошел до финиша

Минсельхоз выпустил приказ с требованиями к ставным неводам на Сахалине и в Камчатском заливе. Вступит в силу документ с 30 августа.

Приказ Минсельхоза России об ограничениях на лососевую путину 2019 г. прошел все стадии подготовки и выпуска. Документ от 25 июля Министерство юстиции зарегистрировало 19 августа, в этот же день его разместили на портале официального опубликования. Требования предусмотрены для промышленного рыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в подзонах Западно-Сахалинской и Восточно-Сахалинской (от мыса Терпения до мыса Свободный и от мыса Анива до мыса Крильон) длина центрального крыла ставного невода, устанавливаемого от береговой полосы вглубь моря или залива, не должна превышать 1 км.

В Северо-Охотоморской подзоне (в водах, прилегающих к Сахалинской области) и подзоне Приморье (в границах Сахалинской области), а также в Восточно-Сахалинской подзоне (от мыса Елизаветы до мыса Терпения и от мыса Свободный до мыса Анива) предусматривается ограничение в 1,5 км.

Запрет на использование ставных неводов с длиной центрального крыла более 1 км при промышленном рыболовстве в отношении тихоокеанских лососей предусмотрен также для Камчатского залива.

Fishnews