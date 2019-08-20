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Золотого карася становится все меньше в азовских лиманах. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Тайны золотого карася попробуют раскрыть ученые Кубани

В последние годы в азовских лиманах стало значительно меньше золотого карася. Осенью ихтиологи Краснодарского отдела АзНИИРХ попытаются обнаружить новые места обитания этой рыбы и определить численность популяций.

На юге России золотой карась всегда был одним из наиболее желанных трофеев рыболовов-любителей благодаря вкусовым качествам и довольно крупным размерам (масса отдельных экземпляров может достигать 3 кг). Однако в последние годы специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ) практически повсеместно фиксируют снижение численности этого вида.

Особенно тревожным является состояние популяций в азовских лиманах Краснодарского края, сообщили Fishnews в пресс-службе института. В 1979-80-х гг. прошлого века ученые отмечали единичные, но регулярные поимки золотого карася в заросших лиманах Куликово-Ордынской группы. Сейчас же немногочисленная известная науке популяция этой рыбы локально обитает только в лимане Горький (Челбасская система лиманов). Золотой карась встречается в придонных горизонтах среди прибрежных зарослей тростника и камыша в южной части водоема.

Специалисты АзНИИРХ пытаются выяснить, почему неприхотливая рыба стала такой редкой в азовских лиманах. Наиболее вероятные причины – осолонение заливов, а также интенсивное расселение в них вида-конкурента – серебряного карася. Не сбрасывают ученые со счетов и применение новых видов гербицидов, смываемых с прилегающих полей.

Ожидается, что осенние экспедиции помогут пролить свет на нынешнее состояние и дальнейшую судьбу золотого карася в азовских лиманах.

Fishnews

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